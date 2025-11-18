В Ялте пони едва не устроили транспортный коллапс на въезде в город

Необычный инцидент чуть не парализовал движение на въезде в Ялту — группа пони решила подкрепиться прямо на городских клумбах.
Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава города Янина Павленко.
«Эти милые создания сегодня чуть не спровоцировали транспортный коллапс, решив отобедать на въезде в Ялту», — написала она.
Сотрудники муниципального контроля оперативно нашли владельцев животных. Ему грозит административный штраф.
«Прошу помнить, что ответственность за четвероногих всегда несут их двуногие хозяева. Ну и, конечно, клумбы созданы тружениками “Зеленстроя” вовсе не для выпаса животных», — добавила Павленко.