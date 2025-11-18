Ричмонд
Жители Ростовской области смогут погасить долг за вывоз мусора без пени

Погасить долг необходимо до 31 декабря текущего года.

Источник: Комсомольская правда

Задолженность по оплате вывоза мусора является актуальной проблемой, затрагивающей многих жителей Ростовской области. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «ЭкоЦентр» дает возможность погасить долги по вывозу мусора без пени. Основная цель инициативы — повысить платежную дисциплину среди населения и сократить задолженность среди потребителей. Важно, что списание пени при условии оплаты долга доступно только физическим лицам — жителям Ростовской области.

Для этого необходимо погасить накопившуюся перед регоператором задолженность в полном объеме (включая начисление за расчетный период). После этого будет произведен перерасчет, где будет отсутствовать пени за погашенный долг.

Региональный оператор напоминает, что своевременная оплата услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами — является залогом чистоты и порядка на контейнерных площадках донского региона.

ВАЖНО!

Погасить долг нужно до 31 декабря 2025 г. Данные о списании пени будут отображены в платежных квитанциях за январь 2026 г.

Регоператор отмечает, что инициатива «Погаси долги — спишем пени» не распространяется на абонентов, в отношении которых уже вынесены судебные решения о взыскании задолженности и пени.