Жители Ростовской области смогут погасить долг за вывоз мусора без пени

Задолженность по оплате вывоза мусора является актуальной проблемой, затрагивающей многих жителей Ростовской области. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «ЭкоЦентр» дает возможность погасить долги по вывозу мусора без пени. Основная цель инициативы — повысить платежную дисциплину среди населения и сократить задолженность среди потребителей. Важно, что списание пени при условии оплаты долга доступно только физическим лицам — жителям Ростовской области.
Для этого необходимо погасить накопившуюся перед регоператором задолженность в полном объеме (включая начисление за расчетный период). После этого будет произведен перерасчет, где будет отсутствовать пени за погашенный долг.
Региональный оператор напоминает, что своевременная оплата услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами — является залогом чистоты и порядка на контейнерных площадках донского региона.
ВАЖНО!
Погасить долг нужно до 31 декабря 2025 г. Данные о списании пени будут отображены в платежных квитанциях за январь 2026 г.
Регоператор отмечает, что инициатива «Погаси долги — спишем пени» не распространяется на абонентов, в отношении которых уже вынесены судебные решения о взыскании задолженности и пени.