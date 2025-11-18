Курчатовский институт издаст первый том атласа автохтонных сортов винограда РФ

«Некоторые обнаруженные нами сорта пока не имеют названия — это лозы в заброшенных селах, которые являются генетическими родственниками другим сортам. В перспективе мы намерены также систематизировать данные по автохтонным сортам винограда Кубани. Это прибрежная зона от Туапсе до Сочи, а также территории Абхазии. В селах автохтонных сортов сейчас уже нет, но их можно найти в лесах, где располагались старые селения», — уточнил он.