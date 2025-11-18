Согласован мастер-план по стадиону «Водник» в Нижнем Новгороде

Региональный штаб по вопросам градостроительной политики утвердил параметры комплексного развития территории (КРТ) бывшего стадиона «Водник» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Мастер-план застройки квартала площадью 4,5 га предполагает строительство 11 тыс. кв. метров спортивной инфраструктуры с акцентом на детско-юношеском спорте. В частности, планируется возвести трехэтажный многофункциональный спортивный комплекс с круглогодичной ледовой ареной — первой современной в центре города.
Спортивным объектом смогут воспользоваться около 5 000 школьников и воспитанников детских садов, для которых новая территория будет в пешей доступности. Размеры футбольного поля скорректируют под детско-юношеский спорт (62×42 метра), а освободившиеся площади займут баскетбольная площадка, зона воркаута и беговые дорожки. Для инвестора, чьи частные инвестиции необходимы для реализации проекта, мастер-план предусматривает строительство примерно 30 тыс. кв. метров жилья.
Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, реализация проекта через механизм КРТ позволит опережающими темпами вернуть к жизни территорию, находящуюся сейчас в депрессивном состоянии. Обязательным условием является строительство спортивной инфраструктуры в первой очереди. Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов добавил, что на новом спортивном объекте по различным видам спорта сможет заниматься в три раза больше детей — около полутора тысяч.
Ранее сообщалось, что суд отказался прекращать дело нижегородского стадиона «Водник».