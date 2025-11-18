Согласован мастер-план по стадиону «Водник» в Нижнем Новгороде

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, реализация проекта через механизм КРТ позволит опережающими темпами вернуть к жизни территорию, находящуюся сейчас в депрессивном состоянии. Обязательным условием является строительство спортивной инфраструктуры в первой очереди. Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов добавил, что на новом спортивном объекте по различным видам спорта сможет заниматься в три раза больше детей — около полутора тысяч.