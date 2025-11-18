Волгоградцев предупредили о возможности встретить новый год в темноте

Так, в квитанциях за октябрь, полученных в начале ноября, направлено 8098 уведомлений об отключении. Если в течение 20 дней задолженность не погасить, коммунальная услуга электроснабжения будет приостановлена. В октябре такой негативный опыт уже получили 1317 потребителей, — пояснили ИА «Высота 102» в «Волгоградэнергосбыте».