Волгоградцев предупредили о возможности встретить новый год в темноте

В ноябре 83 940 волгоградцев, просрочивших платежи за электроэнергию, получили долговые квитанции.

Источник: AP 2024

Чтобы к новому году не оказаться без света в доме у праздничной елки, волгоградцам настоятельно рекомендуют погасить задолженность.

— Информирование о долге — это первое предупреждение о назревающей проблеме. Если его проигнорировать и накопить сумму, превышающую двухмесячный норматив, придет уже следующее уведомление — о введение ограничения режима потребления.

Так, в квитанциях за октябрь, полученных в начале ноября, направлено 8098 уведомлений об отключении. Если в течение 20 дней задолженность не погасить, коммунальная услуга электроснабжения будет приостановлена. В октябре такой негативный опыт уже получили 1317 потребителей, — пояснили ИА «Высота 102» в «Волгоградэнергосбыте».

Проверить состояние своего лицевого счета и убедиться в отсутствии задолженности или оплатить её можно через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении энергокомпании.