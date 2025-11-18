Nikkei Asia: в Японии будут создавать стволовые клетки с помощью ИИ от Google

Плюрипотентные стволовые клетки — вид клеток, получаемый путем возвращения обычных клеток организма в исходное состояние, в котором они находились на стадии развития эмбриона до получения своих отдельных функций. То есть, ученые возвращают клетки в состояние, в котором их можно заново искусственно наделить нужными свойствами. Индуцированными назвали плюрипотентные стволовые клетки, которые в 2006 году удалось получить японским ученым путем внедрения новых генов в обычные клетки мышей. Портал отмечает, что плюрипотентные стволовые клетки потенциально могут широко применяться в медицине, поскольку из них можно создать клетки любых тканей и органов человека. Затем их можно использовать для лечения заболеваний, таких как сахарный диабет.