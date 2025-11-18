Сергей Собянин рассказал о результатах благоустройства на юге Москвы

Крупные проекты по благоустройству реализовали на юге Москвы. О результатах работ Сергей Собянин рассказал в своем блоге.
По словам мэра, в Нагорном районе специалисты привели в порядок территорию вокруг Изютинского пруда. Для отдыха жителей там установили деревянные настилы с шезлонгами, скамейки и парковые качели.
На детской площадке сделали городок с горками разного уровня и развивающими панелями. Рядом оборудовали качели, балансиры и песочницу. Безопасность на площадке обеспечивает специальное покрытие, имитирующее газон.
Для активного отдыха организовали воркаут зону с турниками. Также территорию дополнительно озеленили.
Между тем на Черноморском бульваре появились живая изгородь и рокарии с хвойными многолетниками. Для любителей спорта заменили старую рампу на новую.
На Симферопольском бульваре создали современный скейт-парк. Там могут заниматься скейтбордисты, владельцы BMX велосипедов, трюковых самокатов и горных велосипедов. Для отработки навыков сделали разгонные горки, рейлы и другие элементы для трюков, отметил градоначальник.
Тем временем в Нагатине-Садовниках обновили каток с искусственным льдом в Каширском проезде. Там отремонтировали раздевалки, заменили мебель, а также установили электронные камеры хранения.
У самого катка обновили борта и ограждение. Кроме того, рабочие установили современное световое и звуковое оборудование. Для занятий в теплое время года на площадке уложили резиновое покрытие с разметкой.
На теннисном корте около катка поставили новые сетки, обновили покрытие и смонтировали новое ограждение. Для отдыха создали зону в навесом.
«Для удобства посетителей обновили и парковку — старое асфальтовое покрытие заменили на новое. В общем, место стало заметно удобнее и для спортсменов, и для тех, кто просто хочет провести время с пользой», — подчеркнул Собянин.
Он добавил, что в Царицыне благоустроили часть парка «Сосенки» на пересечении Кавказского бульвара с улицей Бакинская. В ходе работ обновили пешеходные дорожки, смонтировали современные фонари и установили скамейки. В конце ноября в парке откроется мемориал «Поколение победителей» в честь героев Великой Отечественной войны.
Ранее Собянин объявил о завершении второго этапа благоустройства «Сокольников». После первой очереди работ открылись пляжная и прогулочная зоны. Вторая очередь завершится через несколько недель, и 1 декабря пространство будет доступно для всех желающих.