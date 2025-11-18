Две детские книги из России попали под запрет продаж в Беларуси

Также под запрет попала еще одна книжка от названного издательства — «Времена года. Стихи и рассказы». В ней фактический кегль шрифта оказался 6,02 миллиметра, а пробел между словами оказался от 1,60 до 4,40 мм. Данные книжки запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 15 ноября.