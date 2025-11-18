Две детские книги из России попали под запрет продаж в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Госстандарта.
Под запретом оказалась детская книга «Секреты природы. Рассказы о букашках» от торговой марки «Издательство “Учитель” серии “Слогочиталка” (Волгоград, Россия). В Госстандарте пояснили, что пробел между словами для книг дошкольного и младшего школьного возраста должен быть равен кеглю шрифта. В указанной книге фактически кегль шрифта равен 6,02 миллиметра, а пробел между словами — от 2 до 5 миллиметров.
Также под запрет попала еще одна книжка от названного издательства — «Времена года. Стихи и рассказы». В ней фактический кегль шрифта оказался 6,02 миллиметра, а пробел между словами оказался от 1,60 до 4,40 мм. Данные книжки запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 15 ноября.
Тем временем Минздрав Беларуси запретил сразу семь БАД с превышением норм, включая витамины, биотин и селен: «Вводят в заблуждение относительно ожидаемых эффектов».
Ранее МАРТ установил единую максимальную цену на картофель в Беларуси.
А еще Белстат сказал, что белорусы тратят в магазинах в среднем 30,3 рубля в день.