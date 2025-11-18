Омскому отделению ВООПИиК не удалось отсудить у города Тарские ворота

Арбитражный районный суд вынес решение по иску Омского областного отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» (ВООПИиК) к администрации города Омска. Общественники требовали признания права собственности на Тарские ворота.
Рассмотрение необычного дела началось в июне нынешнего года. Признания Тарских ворот собственностью ВООПИиК общественники потребовали после того, как ворота попали в Единый реестр бесхозяйных объектов и мэрия инициировала процесс их принят ия в муниципальную собственность.
Как указали активисты в иске, Тарские ворота, по сути, являются новоделом и появились на свет благодаря деятельности неравнодушных граждан. В 1991 году члены нынешнего ВООПИиК отрыли старый фундамент и начали восстановление ворот, деньги на которое собирали всем миром.
В суде стороны доказывали, кто на протяжении всего времени содержал этот объект. В итоге суд отказал в удовлетворении иска общественников. Главным аргументом, как сообщает «Омск-инфом», стало отсутствие правопреемства между советской организацией, которая занималась восстановлением культурного объекта в 1991 году, и нынешней организацией ВООПИиК.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.