Поиски Усольцевых по заявке полиции будут длиться три дня

Спасатели выехали на место исчезновения Усольцевых по заявке полиции. Поиски продлятся несколько дней, пока они не дали результатов.

Источник: Аргументы и факты

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Партизанском районе Красноярского края, будут проводиться по заявке полиции в течение трех дней, сообщили aif.ru в пресс-службе КГКУ «Спасатель».

«Планируется, что поиски продлятся три дня», — сказал собеседник издания.

Семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их дочь Арина — пропала в тайге в конце сентября. Поиски не дали результатов.

17 ноября спасатели обследовали пещеру глубиной 15 метров, расположенную в 4 км от поселка Кутурчин. Специалисты обследовали все ходы и три грота, но следов пропавших не обнаружили.

В Следственном комитете заявили, что возобновление поисков не связано с появлением новых следов, спасатели прочесывают определенный квадрат местности.