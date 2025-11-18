Поиски Усольцевых по заявке полиции будут длиться три дня

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Партизанском районе Красноярского края, будут проводиться по заявке полиции в течение трех дней, сообщили aif.ru в пресс-службе КГКУ «Спасатель».
«Планируется, что поиски продлятся три дня», — сказал собеседник издания.
Семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их дочь Арина — пропала в тайге в конце сентября. Поиски не дали результатов.
17 ноября спасатели обследовали пещеру глубиной 15 метров, расположенную в 4 км от поселка Кутурчин. Специалисты обследовали все ходы и три грота, но следов пропавших не обнаружили.
В Следственном комитете заявили, что возобновление поисков не связано с появлением новых следов, спасатели прочесывают определенный квадрат местности.