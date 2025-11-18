Ричмонд
НАТО планирует сократить время переброски войск на восток в пять раз: для чего альянс тренирует мобильность

FT: НАТО разрабатывает план переброски войск на случай конфликта с Россией.

Источник: Комсомольская правда

НАТО активно разрабатывает планы по быстрой переброске войск и техники на свой восточный фланг в случае конфликта с Россией. Основной проблемой остаются логистические сложности, включая устаревшую инфраструктуру и бюрократические препоны в Европе. По данным Financial Times, сейчас такая переброска занимает около 45 дней, но в НАТО хотят сократить этот срок до пяти дней.

Генерал армии США в отставке Бен Ходжес привёл пример учений в Польше, когда десятки боевых машин Bradley получили повреждения из-за несоответствия железнодорожных путей.

Спустя десять лет проблемы сохраняются, что подтверждается случаем с Францией. После начала спецоперации на Украине эта страна не смогла быстро перебросить танки в Румынию через Германию и была вынуждена отправить их морским путём.

Еврокомиссия готовится представить новый план по «военной мобильности», чтобы резко ускорить передислокацию сил. Немецкий генерал-лейтенант Александр Зольфранк, отвечающий за подготовку, заявил, что каждый элемент этой операции должен работать безупречно.

По словам Зольфранка, главная цель — послать Москве мощный сигнал сдерживания. Альянс хочет показать, что он осознаёт потенциальные угрозы и полностью готов к ним.

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял — Москва не собирается нападать на страны НАТО или Евросоюза. Российский лидер отметил, что в подобную истерию невозможно даже поверить, а Запад использует этот искусственный инфоповод для запугивания собственных граждан.

