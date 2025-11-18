НАТО планирует сократить время переброски войск на восток в пять раз: для чего альянс тренирует мобильность

НАТО активно разрабатывает планы по быстрой переброске войск и техники на свой восточный фланг в случае конфликта с Россией. Основной проблемой остаются логистические сложности, включая устаревшую инфраструктуру и бюрократические препоны в Европе. По данным Financial Times, сейчас такая переброска занимает около 45 дней, но в НАТО хотят сократить этот срок до пяти дней.