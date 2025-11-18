Систему оплаты проезда по лицу полноценно запустят в метро Петербурга в 2026 году

Решение было принято по итогам совещания с участием представителей городского комитета по транспорту и Министерства цифрового развития РФ.
Уже сейчас система проходит масштабные испытания на четырех ключевых станциях: «Площадь Восстания», «Гостиный двор», «Новочеркасская» и «Приморская». В ходе тестов специалисты оценивали работу оборудования в условиях реального пассажиропотока, проверяя пропускную способность турникетов в часы пик и корректность распознавания лиц.
По словам представителей комтранса, испытания подтвердили как удобство для пассажиров, так и надежность технологии. Параллельно ведется работа по созданию регионального сегмента Единой биометрической системы. Это откроет возможность не только для стандартной оплаты, но и для использования льготных цифровых проездных, заявили в комитете.