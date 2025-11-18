Систему оплаты проезда по лицу полноценно запустят в метро Петербурга в 2026 году

По словам представителей комтранса, испытания подтвердили как удобство для пассажиров, так и надежность технологии. Параллельно ведется работа по созданию регионального сегмента Единой биометрической системы. Это откроет возможность не только для стандартной оплаты, но и для использования льготных цифровых проездных, заявили в комитете.