Систему оплаты проезда по лицу полноценно запустят в метро Петербурга в 2026 году

Смольный утвердил план по оснащению всех станций метрополитена системой биометрической оплаты проезда. Согласно заключенной «дорожной карте», полноценный запуск технологии на всей сети подземки запланирован на начало 2026 года.

Источник: Коммерсантъ

Решение было принято по итогам совещания с участием представителей городского комитета по транспорту и Министерства цифрового развития РФ.

Уже сейчас система проходит масштабные испытания на четырех ключевых станциях: «Площадь Восстания», «Гостиный двор», «Новочеркасская» и «Приморская». В ходе тестов специалисты оценивали работу оборудования в условиях реального пассажиропотока, проверяя пропускную способность турникетов в часы пик и корректность распознавания лиц.

По словам представителей комтранса, испытания подтвердили как удобство для пассажиров, так и надежность технологии. Параллельно ведется работа по созданию регионального сегмента Единой биометрической системы. Это откроет возможность не только для стандартной оплаты, но и для использования льготных цифровых проездных, заявили в комитете.