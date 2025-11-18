Омские танцоры выиграли всероссийские соревнований в Новосибирске

В Новосибирске 16 ноября прошли всероссийские соревнования по танцевальному спорту. В одной из категорий там победили омичи Матвей Осетров и Виктория Гракович.
Всего старты собрали 95 пар из разных регионов страны. Матвей и Виктория выиграли в латиноамериканской программе среди молодежи. Второе место там заняли Никита Данилин и Анастасия Гребенюк из Курской области, третьими стали представители Москвы Марат Акаутдинов и София Ледышева, сообщила пресс-служба областного минспорта.
