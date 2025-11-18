Выброс лавы из вулкана Килауэа зафиксировали на Гавайях

В октябре западные СМИ сообщили, что вулкан Тафтан, который находится на юго-востоке Ирана и считался потухшим на протяжении 710 тысяч лет, начал пробуждаться. В частности, его вершина поднялась на девять сантиметров за 10 месяцев. Такая активность может быть связана с накоплением магмы или горячих жидкостей под поверхностью.