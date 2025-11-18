Выброс лавы из вулкана Килауэа зафиксировали на Гавайях

Извержение вулкана Килауэа началось на Гавайских островах. Об этом сообщает USA Today.
В Национальный парк Гавайских вулканов прибыли толпы туристов, желающих увидеть природное явление.
Килауэа — один из самых активных вулканов на Земле, который периодически извергается с декабря 2024 года. В этот раз вулкан извергал лаву на протяжении нескольких часов подряд, а высота некоторых выбросов достигала 450 метров, уточняется в публикации.
В октябре западные СМИ сообщили, что вулкан Тафтан, который находится на юго-востоке Ирана и считался потухшим на протяжении 710 тысяч лет, начал пробуждаться. В частности, его вершина поднялась на девять сантиметров за 10 месяцев. Такая активность может быть связана с накоплением магмы или горячих жидкостей под поверхностью.
В том же месяце на индонезийском острове Флорес в провинции Восточная Нуса-Тенгара вулкан Левотоби выбросил пепел на высоту около десяти тысяч метров. По данным исследователей, пепел и дым распространились с высокой интенсивностью в западном, северо-западном и юго-западном направлениях.