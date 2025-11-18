Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выброс лавы из вулкана Килауэа зафиксировали на Гавайях

Извержение вулкана Килауэа началось на Гавайских островах. Об этом сообщает USA Today.

Извержение вулкана Килауэа началось на Гавайских островах. Об этом сообщает USA Today.

В Национальный парк Гавайских вулканов прибыли толпы туристов, желающих увидеть природное явление.

Килауэа — один из самых активных вулканов на Земле, который периодически извергается с декабря 2024 года. В этот раз вулкан извергал лаву на протяжении нескольких часов подряд, а высота некоторых выбросов достигала 450 метров, уточняется в публикации.

В октябре западные СМИ сообщили, что вулкан Тафтан, который находится на юго-востоке Ирана и считался потухшим на протяжении 710 тысяч лет, начал пробуждаться. В частности, его вершина поднялась на девять сантиметров за 10 месяцев. Такая активность может быть связана с накоплением магмы или горячих жидкостей под поверхностью.

В том же месяце на индонезийском острове Флорес в провинции Восточная Нуса-Тенгара вулкан Левотоби выбросил пепел на высоту около десяти тысяч метров. По данным исследователей, пепел и дым распространились с высокой интенсивностью в западном, северо-западном и юго-западном направлениях.