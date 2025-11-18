Сотня самых дорогих домов в Подмосковье стоит три миллиарда долларов

За последний год индекс элитной недвижимости Подмосковья показал минимальный рост — всего 0,4 процента. При этом обновление рейтинга составило 18 процентов за счет продаж и снятия объектов с рынка. Новые лоты поступали со средней стоимостью около 22 миллионов долларов, что заметно ниже текущего индекса.