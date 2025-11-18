Сотня самых дорогих домов в Подмосковье стоит три миллиарда долларов

Общая стоимость сотни самых дорогих домов Подмосковья по итогам третьего квартала достигла трех миллиардов долларов, что эквивалентно 243,8 миллиарда рублей. Об этом стало известно из данных риелторской компании «Intermark Загородная недвижимость». Отмечается, что индекс средней стоимости дома среди элитных объектов стабильно держится на уровне 30 миллионов долларов с колебаниями в пределах одного процента.
За последний год индекс элитной недвижимости Подмосковья показал минимальный рост — всего 0,4 процента. При этом обновление рейтинга составило 18 процентов за счет продаж и снятия объектов с рынка. Новые лоты поступали со средней стоимостью около 22 миллионов долларов, что заметно ниже текущего индекса.
В компании уточнили, что новые предложения в основном находятся в диапазоне от 10 до 30 миллионов долларов. Наибольшее число лотов сосредоточено на Рублево-Успенском шоссе — 10 из 18 новых объектов, что составляет 69 процентов всего элитного рынка.
Следующим по объему предложений риелторы назвали Новорижское шоссе с 20 процентами новых объектов, а остальные дома распределены между Сколковским, Минским и Ильинским шоссе, передает РИА Новости.
Ранее владелец агентства элитной недвижимости «Ашихмин и партнеры» Григорий Ашихмин сообщил, что самая дорогая квартира на вторичном рынке продается в Москве за 3,97 миллиарда рублей. Недвижимость продается с мебелью, камином в центре столицы.