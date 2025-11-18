Новый день — новые отключения света: Тысячи жителей Кишинева на весь день останутся без электричества — публикуем адреса

В трёх столичных секторах запланированы отключения света.
«Premier Energy» сообщает, что 18 ноября возможны перерывы в поставках электрической энергии.
Ботаника:
Ул. Ч. Албэ, 2−14, 16b, 20, 11, 11/1, 11/2, 13, 15, 37, Диминеций, 2−18, 22, 28−42, 46, 27, 31, 41−43, 45, 51A, 51B, 51V, 53−55, 59, 61A, 69/1, 71, 71B, 73, Доробанць, 1−15, 21−23, 2−8, 8A, 8B, E. Алистар, 9A, Л. Думитриу, 1, 3, 5, 20, 21, 35/1, Мунчешть, 94, 94B, 98−104, 104A, 160, Плаюлуй, 7A, 9, 9A, 9/2, Скутарь, 2−6, 6A, 10, 10A, 10B, 3−11 — с 09:00 до 16:00.
Буюканы:
Ул. Алуниш, 2, 6−12, 7−9, Бисеричий, 1−5, 2−16, пер. Бисеричий, 10, Драгомирна, 36, Хумулешть, 15−23, 18−24, Порумбреле, 2, 14−16, 22−24, 30−34, 48−50, Рошиорь, 15, 19−55, 61−63, 20−46, 50−52, 56−58, 62, 66−68, 74−86, В. Лупу, 30, 30A, 32, 32a, 34, 34/1, 34/2, 34/4, 36, 42P, 42Ț, 42R — с 09:30 до 16:30.
Ул. Алба-Юлия, 5, A. Маринеску, 1−11, 2−16, 16/1, 26A, Флорешть, 1−17, 6−20A, Инешть, 2, 4, 6, 6A, И. Л. Караджале, 29−33, 33A, 30−32, Перилор, 2B, Спикулуй, 104, 106, 108, Е. Кока, 24, 26A, 26B, 26D, 26G, 26V, 30A, 30B, 45, 47, 49, 51, 53, 55, И. Крянгэ, 20/2 — с 09:00 до 17:00.
Центр:
Шт. чел Маре, 12 — с 09:10 до 16:15.
Ул. Яловень, 100, 100/2, 102, 102/1, 102/3, 104 — с 10:00 до 17:00.
