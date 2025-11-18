Ричмонд
Дополнительные поезда назначат между Самарой и Адлером в новогодние праздники

Железнодорожное сообщение между российскими городами усилят в зимние праздничные дни.

Источник: Комсомольская правда

В новогодние праздники назначат более 700 дополнительных рейсов поездов. Они появятся на самых популярных маршрутах, которые в том числе проходят через Самарскую область. Об этом сообщили в РЖД.

Так, дополнительные рейсы назначат из Москвы в Оренбург и Челябинск. Маршрут этих поездов проходит через Самару и область. Также в новогодние праздники усилят сообщение между Самарой и Адлером.

«Всего с 26 декабря по 12 января в поездах дальнего следования будет предложено более 5,5 млн мест. Ожидается, что пиковыми датами отправления пассажиров в новогодние праздники станут 30 декабря и 11 января», — отметили в РЖД.

В компании добавили, что в праздничные дни между городами России будут курсировать почти два десятка туристических поездов. В их числе — «Жигулевские выходные». Туристы из Москвы смогут посетить в рамках тура Самару и Тольятти.