Теперь сгорим или утонем? Жильцы исторического дома в центре Владивостока лишились кровли

С неожиданной проблемой столкнулись жильцы дома № 6 по улице Адмирала Фокина — это одно из основных туристических мест города. В доме несколько десятков квартир, их заливает осадками, перемерзают или лопаются внутридомовые коммуникации (водопровод и отопление), есть угроза замыкания электрической проводки. В некоторых помещениях повреждены натяжные потолки, портится напольное покрытие. Появляются грибок и плесень. В одной из квартир отсырел ортопедический матрас.