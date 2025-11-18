Теперь сгорим или утонем? Жильцы исторического дома в центре Владивостока лишились кровли

С неожиданной проблемой столкнулись жильцы дома № 6 по улице Адмирала Фокина — это одно из основных туристических мест города. В доме несколько десятков квартир, их заливает осадками, перемерзают или лопаются внутридомовые коммуникации (водопровод и отопление), есть угроза замыкания электрической проводки. В некоторых помещениях повреждены натяжные потолки, портится напольное покрытие. Появляются грибок и плесень. В одной из квартир отсырел ортопедический матрас.
По словам жильцов, управляющая компания не предпринимает мер по завершению ремонта, проекта кровли до сих пор не предоставлено. Вероятно, согласование проекта сопряжено со сложностями из-за того, что речь об историческом центре города, при ремонте зданий должны учитываться окружающая архитектурная среда и охранный статус ремонтируемого памятника архитектуры — Доходного дома Купера.
В доме проживают семьи с малолетними детьми, включая грудных младенцев, пенсионеры, есть жильцы, которые из-за наличия домашнего животного не имеют возможности снимать квартиру в ожидании завершения ремонта.
Граждане обратились с просьбой о помощи в telegram-вы города Константина Шестакова, так как от управляющей компании, очевидно, отчаялись добиться хоть каких-то разъяснения и тем более компенсаций за порчу имущества и необходимость арендовать жильё — с наступлением уверенных холодов проживание в доме без кровли станет невозможным.