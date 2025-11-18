Умер Сергей Масленников, морской биолог

Научное наследие Масленникова включает множество проектов и исследований. Он был автором фундаментальных работ в области разработки методологии и технологий для культивирования морских организмов. Под его руководством и при непосредственном участии коллектив Центра аквакультуры впервые в России добился выдающегося результата — высокой выживаемости при искусственном воспроизводстве камчатского краба.