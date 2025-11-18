Умер Сергей Масленников — морской биолог, кандидат биологических наук. Известному ученому было 62 года. Печальную новость сообщил Национальный научный центр морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН.
Смерть Масленникова наступила во время рабочей командировки в китайский город Янтай.
Сергей Иванович занимал должность руководителя Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов ННЦМБ и был старшим научным сотрудником Лаборатории динамики морских экосистем.
Научное наследие Масленникова включает множество проектов и исследований. Он был автором фундаментальных работ в области разработки методологии и технологий для культивирования морских организмов. Под его руководством и при непосредственном участии коллектив Центра аквакультуры впервые в России добился выдающегося результата — высокой выживаемости при искусственном воспроизводстве камчатского краба.
Прежде в возрасте 73 лет умер известный специалист в области изучения искусственного интеллекта (ИИ) Александр Горбань. Отмечалось, что Горбань работал главным научным сотрудником научно-исследовательской лаборатории перспективных методов анализа данных ННГУ.