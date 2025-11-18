В новогодние праздники из Москвы в Уфу запустят дополнительные поезда

Из Санкт-Петербурга в Москву, Екатеринбург, Казань, Мурманск, Архангельск, Ярославль. Из Екатеринбурга, Тюмени и Перми в Котлас. Появится дополнительное сообщение между Самарой и Адлером, Нижним Новгородом и Кировом, Ростовом-на-Дону и Кисловодском. Всего назначат более 700 допрейсов. По планам, с 26 декабря по 12 января в поездах дальнего следования будет предложено более 5,5 млн мест. Ожидается, что пиковыми датами отправления пассажиров в новогодние праздники станут 30 декабря и 11 января.