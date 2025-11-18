Ричмонд
В новогодние праздники из Москвы в Уфу запустят дополнительные поезда

В преддверии новогодних праздников и школьных каникул РЖД назначат дополнительные поезда дальнего следования по самым популярным маршрутам.

Источник: Башинформ

Так, из Москвы запустят дополнительно составы в Уфу, а также в Адлер, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Иваново, Казань, Воронеж, Ярославль, Челябинск, Оренбург, Ульяновск, Волгоград, Астрахань.

Из Санкт-Петербурга в Москву, Екатеринбург, Казань, Мурманск, Архангельск, Ярославль. Из Екатеринбурга, Тюмени и Перми в Котлас. Появится дополнительное сообщение между Самарой и Адлером, Нижним Новгородом и Кировом, Ростовом-на-Дону и Кисловодском. Всего назначат более 700 допрейсов. По планам, с 26 декабря по 12 января в поездах дальнего следования будет предложено более 5,5 млн мест. Ожидается, что пиковыми датами отправления пассажиров в новогодние праздники станут 30 декабря и 11 января.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Башкирии отремонтировали почти 100 км железнодорожных путей.