Вандалы разрисовали дом в Петербурге, где только что закончился капремонт

Строительные материалы еще не увезли, поэтому краска для восстановления фасада осталась.

Источник: Комсомольская правда

Неизвестные оставили надпись на фасаде многоквартирного дома на Загородном проспекте, где только что завершился капитальный ремонт. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

Шестиэтажный дом длиной 1901 года постройки ждал реставрации несколько лет. Работы по обновлению фасадов начались весной и завершились в октябре, их стоимость превысила 120 млн рублей. Однако леса еще не до кона успели убрать, зато вандалы не заставили себя ждать и написали краской из баллончика «Казань — сила РФ».

— Не рисуйте на стенах и помните, что настоящая сила РФ — это культура, — отмечают в пресс-служба Инспекции.

Инспекторы ГАТИ почти сразу заметили незаконную надпись и провели профилактическую беседу с подрядчиком. Благодаря тому, что строительные материалы еще не вывезли со двора, рабочие смогли оперативно закрасить надпись оставшейся краской, сохранив внешний вид обновленного фасада.