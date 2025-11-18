В городе Боброве Воронежской области открылась новая детская поликлиника

В поликлинике можно пройти ультразвуковую диагностику, физиотерапию, записаться на массаж и сделать прививку. Для родителей работает кабинет здорового ребенка, где врачи ответят на все интересующие вопросы. Также там будет работать дневной стационар. А в кабинет неотложной помощи с дежурным врачом и медицинской сестрой можно будет обращаться за помощью круглосуточно.