В городе Боброве Воронежской области открылась новая детская поликлиника

Новая детская поликлиника, построенная при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», открылась в городе Боброве Воронежской области, сообщили в минздраве региона.
В учреждении организовали три входа: центральный, служебный и для неотложной помощи. Там есть лифт, для маломобильных пациентов оборудованы пандусы и кнопки вызова персонала.
В поликлинике можно пройти ультразвуковую диагностику, физиотерапию, записаться на массаж и сделать прививку. Для родителей работает кабинет здорового ребенка, где врачи ответят на все интересующие вопросы. Также там будет работать дневной стационар. А в кабинет неотложной помощи с дежурным врачом и медицинской сестрой можно будет обращаться за помощью круглосуточно.
«В Воронежской области уделяется большое внимание развитию социальных объектов, и открытие новой детской поликлиники в Боброве — яркое подтверждение этому. В медучреждении смогут получить медицинскую помощь 7211 юных жителей района. Такой шаг особенно важен, ведь здоровье детей — наш главный приоритет», — отметил министр здравоохранения региона Игорь Банин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.