Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госстандарт запретил продавать белорусские лампочки из-за нарушения норм

Белорусские лампочки попали под запрет — Госстандарт пояснил.

Источник: Комсомольская правда

Госстандарт запретил продавать белорусские лампочки из-за нарушения норм. Подробности обнародовали в пресс-службе организации.

По информации ведомства, под запретом оказалась лампочка светодиодная от бренда Horizont LED-F C37 4W 3000K E14. Производителем является компания «БЭЛЗ» (Брест). В пресс-службе пояснили, что средние и квазипиковые напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах, превышают допустимые нормы. Данные лампочки нельзя продавать с 17 ноября 2025 года.

Белорусские лампочки попали под запрет — Госстандарт пояснил. Фото: danger.gskp.by.

Тем временем две детские книги из России попали под запрет продаж в Беларуси.

Вместе с тем Минздрав Беларуси запретил сразу семь БАД с превышением норм, включая витамины, биотин и селен: «Вводят в заблуждение относительно ожидаемых эффектов».

Ранее МАРТ установил единую максимальную цену на картофель в Беларуси.