Госстандарт запретил продавать белорусские лампочки из-за нарушения норм. Подробности обнародовали в пресс-службе организации.
По информации ведомства, под запретом оказалась лампочка светодиодная от бренда Horizont LED-F C37 4W 3000K E14. Производителем является компания «БЭЛЗ» (Брест). В пресс-службе пояснили, что средние и квазипиковые напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах, превышают допустимые нормы. Данные лампочки нельзя продавать с 17 ноября 2025 года.
Белорусские лампочки попали под запрет — Госстандарт пояснил. Фото: danger.gskp.by.
Тем временем две детские книги из России попали под запрет продаж в Беларуси.
Вместе с тем Минздрав Беларуси запретил сразу семь БАД с превышением норм, включая витамины, биотин и селен: «Вводят в заблуждение относительно ожидаемых эффектов».
Ранее МАРТ установил единую максимальную цену на картофель в Беларуси.