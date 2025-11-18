Госстандарт запретил продавать белорусские лампочки из-за нарушения норм

По информации ведомства, под запретом оказалась лампочка светодиодная от бренда Horizont LED-F C37 4W 3000K E14. Производителем является компания «БЭЛЗ» (Брест). В пресс-службе пояснили, что средние и квазипиковые напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах, превышают допустимые нормы. Данные лампочки нельзя продавать с 17 ноября 2025 года.