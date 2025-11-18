Ричмонд
Собянин назвал общественные пространства, преобразившиеся на юге Москвы

Работы проводились в Нагорном районе, Нагатине-Садовниках и Царицыне.

Источник: Аргументы и факты

На юге Москвы реализовали крупные проекты по благоустройству, сообщил в своем блоге глава российской столицы Сергей Собянин.

В порядок были приведены Черноморский бульвар, скейт-парк на Симферопольском бульваре и территория вокруг Изютинского пруда в Нагорном районе, каток с искусственным льдом на Каширском проезде в районе Нагатино-Садовники, а также часть парка «Сосенки» в районе Царицыно.

В частности, на общественных пространствах обустроили детские площадки, обновили спортивные объекты и провели дополнительное озеленение.

Ранее Собянин проинформировал, что на севере Москвы благоустроили несколько крупных объектов.

