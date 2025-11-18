Ричмонд
В Ленобласти запустят производство оборудования для газовых турбин

На предприятии появится до 400 новых рабочих мест.

Производство оборудования для газовых турбин запустят в Ленинградской области в 2026 году на базе Ломоносовского завода точной механики. Это поможет в реализации нацпроекта «Средства производства и автоматизации», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.

На предприятии появится до 400 новых рабочих мест. Там будут изготавливать отечественные турбинные лопатки и другие компоненты газовых турбин. В год завод планирует выпускать до 5 и ремонтировать до 10 комплектов таких лопаток.

«Компания видит большие перспективы энергомашиностроения в России с учетом планов по строительству и модернизации объектов генерации», — добавили в управлении.

Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.