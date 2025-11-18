Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школе города Заречного Свердловской области открылась галерея профессий

Там оборудовали семь тематических стендов, они посвящены таким профессиям, как электрик, инженер, химик, спасатель, врач, учитель и слесарь.

Галерея наиболее востребованных профессий открылась в школе № 1 города Заречного Свердловской области. Профориентация молодого поколения — одна из задач нацпроекта «Кадры», сообщили в администрации городского округа Заречный.

На новой площадке оборудовали семь тематических стендов. Они посвящены таким профессиям, как электрик, инженер, химик, спасатель, врач, учитель и слесарь по контрольно‑измерительным приборам и автоматике. Ребята могут узнать, какие личные качества необходимы для освоения этих специальностей, в какие образовательные учреждения можно поступить после школы и какой карьерный рост ждет в данных сферах.

Кроме того, в галерее есть «Карта профессий города Заречного». На ней рассказывается о ключевых предприятиях муниципалитета и о специальностях, которые наиболее востребованы на местном рынке труда.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.