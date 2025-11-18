В школе города Заречного Свердловской области открылась галерея профессий

На новой площадке оборудовали семь тематических стендов. Они посвящены таким профессиям, как электрик, инженер, химик, спасатель, врач, учитель и слесарь по контрольно‑измерительным приборам и автоматике. Ребята могут узнать, какие личные качества необходимы для освоения этих специальностей, в какие образовательные учреждения можно поступить после школы и какой карьерный рост ждет в данных сферах.