Умер морской биолог Сергей Масленников

Национальный научный центр морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН сообщил о кончине руководителя Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Сергея Ивановича Масленникова. Выдающийся ученый ушел из жизни на 63-м году во время командировки в китайский город Янтай.
В сообщении ННЦМБ говорится, что кандидат биологических наук, доцент и ведущий научный сотрудник Лаборатории динамики морских экосистем скончался внезапно 17 ноября 2025 года. Дирекция учреждения, коллеги и друзья выражают глубочайшие соболезнования семье и близким покойного.
Сергей Масленников известен как автор многочисленных научных работ и проектов, посвященных, в частности, развитию методов и технологий разведения морских организмов. Под его руководством специалисты Центра аквакультуры впервые в РФ достигли значительных успехов в обеспечении выживаемости камчатского и мохнаторукого крабов при искусственном воспроизводстве.
