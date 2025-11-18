Умер морской биолог Сергей Масленников

Национальный научный центр морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН сообщил о кончине руководителя Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Сергея Ивановича Масленникова. Выдающийся ученый ушел из жизни на 63-м году во время командировки в китайский город Янтай.