Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер морской биолог Сергей Масленников

Ученый скончался во время рабочей поездки в город Янтай (КНР).

Источник: Аргументы и факты

Национальный научный центр морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН сообщил о кончине руководителя Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Сергея Ивановича Масленникова. Выдающийся ученый ушел из жизни на 63-м году во время командировки в китайский город Янтай.

В сообщении ННЦМБ говорится, что кандидат биологических наук, доцент и ведущий научный сотрудник Лаборатории динамики морских экосистем скончался внезапно 17 ноября 2025 года. Дирекция учреждения, коллеги и друзья выражают глубочайшие соболезнования семье и близким покойного.

Сергей Масленников известен как автор многочисленных научных работ и проектов, посвященных, в частности, развитию методов и технологий разведения морских организмов. Под его руководством специалисты Центра аквакультуры впервые в РФ достигли значительных успехов в обеспечении выживаемости камчатского и мохнаторукого крабов при искусственном воспроизводстве.

Ранее сообщалось, что умер российский американист Владимир Батюк.