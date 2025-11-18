Пожарный извещатель спас жизни бабушки и внучки в Новосибирской области

В этом происшествии автоматический пожарный извещатель спас жизни двум людям: пенсионерке и ее 13-летней внучке.
ЧП случилось около четырех часов утра в двухквартирном жилом доме. Возгорание началось в пристройке и быстро перекинулось на кровлю. В этот момент в одной из квартир находились бабушка и ребенок.
Огненная ловушка могла бы привести к трагедии, если бы не современный пожарный извещатель с GSM-модулем, установленный местной администрацией. Благодаря устройству, жильцы смогли эвакуироваться через окно. Подразделения МЧС уже были в пути на место пожара еще до звонков от очевидцев.
Пожарные оперативно прибыли и за полчаса ликвидировали горение, не дав пламени распространиться на жилые квартиры. По предварительной информации, пристройка, веранда и кровля повреждены на площади 43 квадратных метра. Жертв и пострадавших нет.
Дознаватели МЧС России выясняют точную причину происшествия. Предварительно возгорание произошло из-за хлопка газовоздушной смеси в пристройке дома.
За неделю в Новосибирске произошло 36 пожаров.