Пожарный извещатель спас жизни бабушки и внучки в Новосибирской области

Огненная ловушка могла бы привести к трагедии, если бы не современный пожарный извещатель с GSM-модулем, установленный местной администрацией. Благодаря устройству, жильцы смогли эвакуироваться через окно. Подразделения МЧС уже были в пути на место пожара еще до звонков от очевидцев.