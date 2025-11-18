Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученый Сергей Масленников умер во время командировки в КНР

Выдающийся ученый, руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов ННЦМБ имени А. В. Жирмунского ДВО РАН во Владивостоке Сергей Масленников скончался во время командировки в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Выдающийся ученый, руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов ННЦМБ имени А. В. Жирмунского ДВО РАН во Владивостоке Сергей Масленников скончался во время командировки в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Администрация ННЦМБ и коллеги выразили соболезнования в связи с утратой. О месте и времени прощания с ученым станет известно позже.

— 17 ноября 2025 года во время рабочей поездки в город Янтай (КНР) на 63-м году жизни скоропостижно скончался кандидат биологических наук (…) Масленников Сергей Иванович, — сообщается на сайте научного центра.

Сергей Масленников был автором множества научных проектов и исследований, в том числе посвященных разработке методик и технологий культивирования морских организмов. Вместе с коллегами из Центра аквакультуры он впервые в России достиг высокой выживаемости камчатского и мохнаторукого крабов при их искусственном воспроизводстве.