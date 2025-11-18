Ученый Сергей Масленников умер во время командировки в КНР

Выдающийся ученый, руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов ННЦМБ имени А. В. Жирмунского ДВО РАН во Владивостоке Сергей Масленников скончался во время командировки в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Администрация ННЦМБ и коллеги выразили соболезнования в связи с утратой. О месте и времени прощания с ученым станет известно позже.
— 17 ноября 2025 года во время рабочей поездки в город Янтай (КНР) на 63-м году жизни скоропостижно скончался кандидат биологических наук (…) Масленников Сергей Иванович, — сообщается на сайте научного центра.
Сергей Масленников был автором множества научных проектов и исследований, в том числе посвященных разработке методик и технологий культивирования морских организмов. Вместе с коллегами из Центра аквакультуры он впервые в России достиг высокой выживаемости камчатского и мохнаторукого крабов при их искусственном воспроизводстве.