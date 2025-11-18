Ученый Сергей Масленников умер во время командировки в КНР

Сергей Масленников был автором множества научных проектов и исследований, в том числе посвященных разработке методик и технологий культивирования морских организмов. Вместе с коллегами из Центра аквакультуры он впервые в России достиг высокой выживаемости камчатского и мохнаторукого крабов при их искусственном воспроизводстве.