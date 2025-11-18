Лилия Ахаимова из Владивостока завершила участие в шоу «Титаны»

Поражение отправило Ахаимову на решающее испытание — забег на механической беговой дорожке. Хотя она успешно преодолела первый десятиминутный этап, дистанция во втором круге оказалась для нее непосильной. Результат в 1 километр 260 метров за 7 минут стал одним из худших, что и предопределило ее выбывание.