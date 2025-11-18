Лилия Ахаимова из Владивостока завершила участие в шоу «Титаны»

На телеканале ТНТ в девятом выпуске шоу «Титаны» завершила борьбу олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, уроженка Владивостока Лилия Ахаимова. Спортсменка выбыла из проекта после поражения в поединке и испытания на выбывание.
Главным испытанием этапа стали бои на новой конструкции — помостах с массивной стеной. Лилия встретилась с абсолютной чемпионкой Европы и России Оксаной Яшанькиной. Ахаимова начала бой уверенно, но ее опытная соперница сумела переломить ход борьбы и одержать победу.
«Старая школа гимнастики оказалась сильнее. Несмотря на то, что Оксана очень давно закончила заниматься гимнастикой, она в хорошей форме и, конечно, умеет удивлять», — прокомментировала Лилия.
Поражение отправило Ахаимову на решающее испытание — забег на механической беговой дорожке. Хотя она успешно преодолела первый десятиминутный этап, дистанция во втором круге оказалась для нее непосильной. Результат в 1 километр 260 метров за 7 минут стал одним из худших, что и предопределило ее выбывание.
Несмотря на досрочное завершение пути в шоу, Лилия Ахаимова продемонстрировала выдающуюся физическую форму и настоящий спортивный характер.
«Очень грустно. Понимаю, что все — этот проект закончен для меня. Здесь я впервые после Олимпийских игр окунулась в соревновательную атмосферу, смогла прожить эти эмоции», — поделилась чемпионка.