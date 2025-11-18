Жители Башкирии могут сменить «держателя» пенсионных накоплений

Накопления формируются у работающих мужчин, родившихся в период с 1953 по 1966 год, и женщин, рожденных с 1957 по 1966 год. За них работодатели перечисляли страховые взносы в период с 2002 по 2004 год. Также это касается работающих граждан 1967 года рождения и моложе, за которых взносы перечислялись с 2002 по 2013 год. Начиная с 2014 года страховые взносы направляются исключительно на формирование страховой пенсии.