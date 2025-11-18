Жители Башкирии могут сменить «держателя» пенсионных накоплений

С начала года таким правом уже воспользовались более 13 тысяч человек. «Держателем» могут быть Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд.
Смена страховщика чаще одного раза в пять лет может привести к потере инвестиционного дохода. Граждан уведомляют о возможных рисках при подаче заявления о досрочной смене. В 2025 году сменить фонд без потерь могут те, кто начал формировать свои пенсионные накопления у текущего страховщика с 2011 года и ранее, а также в 2016 и 2021 годах.
Накопления формируются у работающих мужчин, родившихся в период с 1953 по 1966 год, и женщин, рожденных с 1957 по 1966 год. За них работодатели перечисляли страховые взносы в период с 2002 по 2004 год. Также это касается работающих граждан 1967 года рождения и моложе, за которых взносы перечислялись с 2002 по 2013 год. Начиная с 2014 года страховые взносы направляются исключительно на формирование страховой пенсии.
Также пенсионные накопления имеются у женщин, направивших материнский капитал на формирование накопительной пенсии, и у граждан, делавших взносы самостоятельно в рамках программы государственного софинансирования.
Получить информацию о размере своих пенсионных накоплений и текущем страховщике можно на портале Госуслуг, заказав выписку о состоянии индивидуального лицевого счета. В документе будет указана дата перехода к текущему страховщику.
Заявление о выборе страховщика можно подать в клиентской службе отделения Социального фонда или через личный кабинет на Госуслугах.
Граждане, уже сделавшие выбор в текущем году, могут изменить свое решение до 31 декабря. Для этого необходимо подать уведомление о замене страховщика или об отказе от его смены.
