Для жителей Башкирии доступны зимние рейсы из Уфы в Таиланд

Авиакомпания AZUR air совместно с туроператорами в зимнем сезоне будет выполнять полеты в Таиланд по двум направлениям: Пхукет и Утапао (курорт Паттайя). По данным пресс-службы столичного аэропорта, рейсы запланированы с частотой один раз в 12 дней по каждому направлению. Перевозчик задействует самолёты Boeing 767−300 вместимостью 336 пассажиров.
Кроме того, с 27 ноября авиакомпания Nordwind Airlines планирует выполнять рейсы в Пхукет с частотой один раз в 11 дней на самолётах Airbus A330−300 с компоновкой на 379 кресел.
Также с 28 декабря прямым рейсом на Пхукет можно будет отправиться с авиакомпанией Red Wings (1 рейс в 10−11 дней) на воздушных судах Boeing В-777−200 с компоновкой на 412 кресел.