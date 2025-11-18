Для жителей Башкирии доступны зимние рейсы из Уфы в Таиланд

Авиакомпания AZUR air совместно с туроператорами в зимнем сезоне будет выполнять полеты в Таиланд по двум направлениям: Пхукет и Утапао (курорт Паттайя). По данным пресс-службы столичного аэропорта, рейсы запланированы с частотой один раз в 12 дней по каждому направлению. Перевозчик задействует самолёты Boeing 767−300 вместимостью 336 пассажиров.