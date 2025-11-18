Почти половина обращений в СК Новосибирской области не по делу

По данным Следственного управления СКР по Новосибирской области, за три квартала 2025 года в ведомство поступило более 9,2 тысячи обращений граждан. При этом почти половина (46,1%) не относилась к компетенции следственных органов, что свидетельствует о недостаточной информированности населения о функциях СК России, сообщает «РБК Новосибирск».
К рассмотрению было принято 3,8 тысячи обращений, из которых свыше 1,3 тысячи отклонены, а по 2,5 тысячи даны разъяснения заявителям. Положительное решение вынесено всего в семи случаях.
В ведомстве пояснили, что СК не осуществляет надзор за действиями полиции, прокуратуры или суда. Он может возбуждать уголовные дела в отношении сотрудников правоохранительных органов лишь при наличии признаков преступления, например, взятки. Если гражданин не согласен с действиями полиции или суда, ему следует обращаться в прокуратуру или суд.
Следственный комитет специализируется на расследовании особо тяжких преступлений — против жизни и здоровья, половой неприкосновенности, конституционных прав граждан, а также коррупционных преступлений.