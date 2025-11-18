Почти половина обращений в СК Новосибирской области не по делу

В ведомстве пояснили, что СК не осуществляет надзор за действиями полиции, прокуратуры или суда. Он может возбуждать уголовные дела в отношении сотрудников правоохранительных органов лишь при наличии признаков преступления, например, взятки. Если гражданин не согласен с действиями полиции или суда, ему следует обращаться в прокуратуру или суд.