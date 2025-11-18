Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти половина обращений в СК Новосибирской области не по делу

В ведомстве пояснили, что СК не осуществляет надзор за действиями полиции, прокуратуры или суда.

Источник: Следственный комитет РФ

По данным Следственного управления СКР по Новосибирской области, за три квартала 2025 года в ведомство поступило более 9,2 тысячи обращений граждан. При этом почти половина (46,1%) не относилась к компетенции следственных органов, что свидетельствует о недостаточной информированности населения о функциях СК России, сообщает «РБК Новосибирск».

К рассмотрению было принято 3,8 тысячи обращений, из которых свыше 1,3 тысячи отклонены, а по 2,5 тысячи даны разъяснения заявителям. Положительное решение вынесено всего в семи случаях.

В ведомстве пояснили, что СК не осуществляет надзор за действиями полиции, прокуратуры или суда. Он может возбуждать уголовные дела в отношении сотрудников правоохранительных органов лишь при наличии признаков преступления, например, взятки. Если гражданин не согласен с действиями полиции или суда, ему следует обращаться в прокуратуру или суд.

Следственный комитет специализируется на расследовании особо тяжких преступлений — против жизни и здоровья, половой неприкосновенности, конституционных прав граждан, а также коррупционных преступлений.