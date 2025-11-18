В России впервые в мире восстановили барабанную перепонку из клеток пациента

По словам директора клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета профессора Валерия Свистушкина, такая операция занимает около 40 минут. Стандартное же лечение более продолжительное и сложное. Кроме того, стандартное лечение не всегда приводит к успеху: в 10−20% случаев пересаженные ткани не приживаются с первого раза.