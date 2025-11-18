Ричмонд
Весил чуть больше килограмма: недоношенный малыш с самого рождения был вынужден бороться за жизнь

В Бурятии выписали малыша, который родился весом чуть больше килограмма.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Республиканском перинатальном центре Бурятии выписали маленького пациента, который появился на свет на 29-й неделе. При рождении вес малыша составлял всего 1100 граммов, а рост — 35 сантиметров. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве республики.

Из-за недоношенности его легкие не могли справиться самостоятельно, и жизнь ребенка висела на волоске. Малыша сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

— Сначала он дышал с помощью высокочастотного аппарата, затем его перевели на неинвазивную вентиляцию, — рассказывает врач-анестезиолог-реаниматолог Сэсэг Жамбалова.

Благодаря круглосуточному мониторингу состояния и терапии мальчик пошел на поправку. Когда кризис миновал, его перевели в отделение патологии новорожденных для второго этапа выхаживания. К моменту перевода он весил уже 1 килограмм 976 грамм. 11 ноября, спустя месяцы борьбы за жизнь, мальчика выписали домой.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии врачи выходили ребенка, родившегося на 26-й неделе.