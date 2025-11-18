Весил чуть больше килограмма: недоношенный малыш с самого рождения был вынужден бороться за жизнь

Благодаря круглосуточному мониторингу состояния и терапии мальчик пошел на поправку. Когда кризис миновал, его перевели в отделение патологии новорожденных для второго этапа выхаживания. К моменту перевода он весил уже 1 килограмм 976 грамм. 11 ноября, спустя месяцы борьбы за жизнь, мальчика выписали домой.