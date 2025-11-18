Поезд Деда Мороза стартует в путешествие по России во Владивостоке

Поезд Деда Мороза начнёт своё новогоднее путешествие по России в среду, 19 ноября, во Владивостоке. Передвижная резиденция главного зимнего сказочного персонажа прибудет к железнодорожному вокзалу города, где с 9:00 до 15:50 предусмотрена большая концертно-развлекательная программа для гостей и жителей.
Как сообщили в управлении культуры администрации Владивостока, на площадке у вокзала выступят арт-студия «АванСцена», ансамбль «Лада», а также исполнители Тимофей Затолокин, Татьяна Кириленко и другие артисты. Также команда Деда Мороза подготовила собственную развлекательную программу.
По информации пресс-службы Дальневосточной железной дороги, праздничный поезд отправится из Владивостока и завершит маршрут 11 января в Великом Устюге, преодолев более 20 тысяч километров. По пути он посетит 70 городов на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, Севере и в европейской части России. В Приморье также предусмотрены остановки в Уссурийске, Лесозаводске и Дальнереченске.
Поезд Деда Мороза традиционно оформлен празднично и следует на паровозной тяге, сопровождаемый артистами и анимационной программой для детей и взрослых.