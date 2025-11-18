Поезд Деда Мороза стартует в путешествие по России во Владивостоке

По информации пресс-службы Дальневосточной железной дороги, праздничный поезд отправится из Владивостока и завершит маршрут 11 января в Великом Устюге, преодолев более 20 тысяч километров. По пути он посетит 70 городов на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, Севере и в европейской части России. В Приморье также предусмотрены остановки в Уссурийске, Лесозаводске и Дальнереченске.