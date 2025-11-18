Проект школы в «Серебряном берегу» Омска не прошел государственную экспертизу

Как обратил внимание «СуперОмск», проектная документация на строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Серебряный берег» получила отрицательное заключение государственной экспертизы. Причины, по которым проект не был одобрен, в заключении не указаны.
Отрицательное заключение было выдано, несмотря на то, что строительство объекта находится на завершающей стадии. По данным на июнь 2025 года, как передавал «СуперОмск», готовность школы составляла 90%. Застройщиком объекта является Бюджетное учреждение города Омска «Управление капитального строительства», а проектную документацию готовило ООО «Сибирская проектная компания».
Ситуация со строительством школы остается сложной на протяжении всего периода работ. Изначально здание образовательного учреждения на 1122 ученика планировалось сдать еще в декабре 2024 года, но предыдущий подрядчик нарушил сроки. В июне 2024 года мэрия заключила новый контракт с компанией «Русстрой» из Республики Ингушетия, «СуперОмск» получал от руководителя комментарий.
При этом в мае 2025 года правоохранительные органы сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя предыдущего подрядчика — ООО «Капитал Развитие». Его обвиняют в хищении бюджетных средств при строительстве двух школ в микрорайонах «Серебряный берег» и «Ясная Поляна», в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Несмотря на все сложности, ранее заявлялось, что школа № 155 должна была начать работу уже во втором полугодии учебного года 2025−2026. Теперь же, после отрицательного заключения экспертизы, вопрос сроков ввода объекта в эксплуатацию остается открытым.