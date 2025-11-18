Проект школы в «Серебряном берегу» Омска не прошел государственную экспертизу

При этом в мае 2025 года правоохранительные органы сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя предыдущего подрядчика — ООО «Капитал Развитие». Его обвиняют в хищении бюджетных средств при строительстве двух школ в микрорайонах «Серебряный берег» и «Ясная Поляна», в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.