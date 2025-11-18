Волгоградцам напомнили о сроках замены прав

Если срок действия водительского удостоверения истекал до конца 2022 года, его нужно заменить до конца 2025 года. Если срок действия водительского удостоверения истекал до конца 2023 года, то срок замены — до конца 2026 года. Если срок действия водительского удостоверения истекал до конца 2024 года, его надо поменять до конца 2027 года.