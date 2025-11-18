Ричмонд
В Новосибирской области пожарные датчики в 2025 году спасли 68 человек

Бесплатные извещатели продолжают устанавливать льготным категориям.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Новосибирской области благодаря сработке пожарных извещателей спаслись 25 взрослых и 43 ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

По информации ведомства, система бесплатной установки датчиков работает с 2017 года. За это время удалось спасти 438 человек, в том числе 268 детей.

Программа предусматривает безвозмездное оснащение пожарными извещателями многодетных семей, инвалидов и одиноко проживающих пенсионеров. Жителям льготных категорий необходимо обратиться в администрацию своего района, чтобы установить устройство.

Специалисты подчёркивают, что такие датчики позволяют обнаружить возгорание на ранней стадии и существенно повышают шансы на спасение.