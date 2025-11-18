Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Систему водоотведения модернизируют в ЗАТО Фокино

Специалисты Примтеплоэнерго приступили к модернизации системы водоотведения протяженностью более 1,2 километра в ЗАТО Фокино, сообщает ИА DEITA.RU. Работы ведутся за счет собственных экологически чистых средств предприятия в рамках инвестиционной программы.

Источник: ДЕЙТА

Как рассказали в региональном правительстве, при реконструкции применяются современные материалы и технологии, которые позволят повысить пропускную способность сетей, снизить аварийность и продлить срок эксплуатации конструкций.

«Замена трубопровода проходит от канализационной насосной станции до канализационных очистных сооружений. На этой неделе после завершения сварки пластиковых труб специалисты приступают к укладке трассы в траншею. Проведенные мероприятия значительно улучшают работу системы водоотведения городского округа», — отметил генеральный директор предприятия Вячеслав Бабич.

По его словам, в этом году в Приморском крае также заменено 49 насосов, обновлено более 4 километров водопроводных сетей, проведен ремонт запорно-регулирующей арматуры на ключевых объектах водоснабжения и водоотведения.

Напомним, ранее в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Фокино и Дуне был построен и введен в эксплуатацию новый магистральный водовод общей протяженностью 33 километра. Он выполнен из современных пластиковых труб, обеспечивающих надежность и срок службы более 50 лет. Ввод объекта существенно повысил устойчивость системы водоснабжения для жителей территории.