Систему водоотведения модернизируют в ЗАТО Фокино

Напомним, ранее в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Фокино и Дуне был построен и введен в эксплуатацию новый магистральный водовод общей протяженностью 33 километра. Он выполнен из современных пластиковых труб, обеспечивающих надежность и срок службы более 50 лет. Ввод объекта существенно повысил устойчивость системы водоснабжения для жителей территории.