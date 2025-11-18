NASA обнародует имеющиеся данные по межзвездному объекту 3I/ATLAS в среду

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о проведении в среду, 19 ноября, специального открытого брифинга, в ходе которого собираются представить имеющиеся материалы об объекте 3I/ATLAS. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Предполагается, что среди представляемых данных могут быть ранее неопубликованные изображения, полученные камерой HiRISE автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter.
Европейские аппараты ExoMars Trace Gas Orbiter и Mars Express опубликовали полученные снимки, однако их качество не позволило выделить существенные характеристики объекта.
В брифинге примут участие заместители руководителя NASA Амит Кшатрия и Ники Фокс, исполняющий обязанности директора отделения астрофизики Шон Домагал-Голдман, а также ведущий по малым телам Солнечной системы Том Статлер.
Напомним, 3I/ATLAS прошел на минимальном расстоянии от Марса 3 октября 2025 года — около 28 млн км, что позволило получить снимки с марсианских орбитальных аппаратов. Однако структура и точные физические параметры этого объекта пока не определены.