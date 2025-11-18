Полиция задержала одного из самых разыскиваемых главарей мафии по кличке «Халк»: он руководил группировкой даже в бегах

Преступник много лет руководил группировкой Primeiro Comando da Capital (PCC), сеющей ужас в Южной Америке. Несмотря на приговор в 29 лет тюрьмы, вынесенный в Бразилии еще в 2014 году, Заго все это время успешно скрывался в разных странах.