Полиция задержала одного из самых разыскиваемых главарей мафии по кличке «Халк»: он руководил группировкой даже в бегах

Одного из самых разыскиваемых преступников в мире задержали в Португалии.

Источник: Комсомольская правда

В Португалии арестовали одного из самых разыскиваемых преступников планеты, лидера бразильской мафии Игоря Даниэля Заго, известного по кличке «Халк». Его задержали на элитном курорте в Кашкайше, где он скрывался от правосудия. Об этом сообщила португальская полиция.

Преступник много лет руководил группировкой Primeiro Comando da Capital (PCC), сеющей ужас в Южной Америке. Несмотря на приговор в 29 лет тюрьмы, вынесенный в Бразилии еще в 2014 году, Заго все это время успешно скрывался в разных странах.

Он вел роскошную жизнь в Португалии, но при этом продолжал управлять своей преступной империей. Следователи установили, что Заго отдавал приказы о торговле наркотиками, коррупции и отмывании денег.

Кроме того, он подозревается в организации масштабных поставок наркотиков из Южной Америки в Европу. Особое внимание его сеть уделяла балканскому направлению и контрабанде кокаина.

Вместе с Заго была задержана его 40-летняя жена. По данным следствия, она активно помогала мужу в управлении преступной сетью прямо с территории Португалии.

Ранее в Москве удалось арестовать гражданина Румынии Василя Родидеала, который числился в Интерполе за причастность к серии тяжких преступлений. Мужчину считали одним из самых разыскиваемых преступников.