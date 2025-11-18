ВС России начали зачистку нового района в Купянске от ВСУ

Российские войска начали зачистку микрорайона Западная-Вторая в Купянске, сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным «Лаврик». По его словам, работы ведутся в подвалах, коллекторах и других хозяйственных помещениях, где могут скрываться оставшиеся подразделения ВСУ.
Командир отметил, что бойцы продолжают разведку и наносят удары по противнику в лесных массивах и лесопосадках на юго-западной окраине города. Недавно, по его словам, операторы БПЛА выявили и уничтожили группу примерно из 20 украинских военнослужащих у реки Оскол.
Купянск является одним из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Город расположен на реке Оскол, которая разделяет населенный пункт на две части.
По мнению «Лаврика», взятие Купянска позволит российской армии продолжить наступление на запад, передает РИА Новости.
11 ноября стало известно, что солдаты Вооруженных сил России завершили зачистку от украинских формирований Сухого Яра в Донецкой Народной Республике.