Экс-замглавы Петербурга обвинили в хищении денег, выделенных на трассу М-12

Экс-замглавы Петербурга Лавленцева обвиняют в хищении денег, выделенных на М-12.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Бывший замгубернатора Санкт-Петербурга Владимир Лавленцев обвиняется в хищении денег, выделенных на строительство трассы М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань», сказано в документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

«Договор на разработку проектно-сметной документации на строительство трассы “Москва — Нижний Новгород — Казань” был заключен 22 сентября 2020 года между госкомпанией “Российские автомобильные дороги” и АО “Стройтрансгаз”, — сказано в документе.

Там отмечается, что сумма в договоре составляла 53 миллиарда 111 миллионов рублей. Часть этих денег была похищена.

Лавленцев уже осужден к 13 годам за четыре эпизода растраты и мошенничество на 3,3 миллиарда рублей.

Приговор Лавленцеву вынес Тверской суд Москвы 21 ноября 2024 года, суд также взыскал с него 2,685 миллиарда рублей по иску бизнесмена Геннадия Тимченко. Другого фигуранта, бывшего гендиректора «СКА Арены» Игоря Забирана, суд отправил в колонию на 7,5 лет со штрафом в 54 миллиона рублей.

Оба фигуранта признали вину в полном объеме.

Лавленцев занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга в 2013—2014 годах, курируя вопросы ЖКХ, благоустройства и энергетики, инкриминируемые ему преступления были совершены впоследствии. В октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом по иску бывшего делового партнера Тимченко.

