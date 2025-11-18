Рияд-2025: узбекистанцы завершили очередной соревновательный день с 13 медалями

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Узбекистанцы завершили очередной соревновательный день Исламиады-2025 с 13 медалями, сообщает пресс-служба НОК.
«Делегация Узбекистана завоевала 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали», — говорится в сообщении.
Победители:
Золото.
Барнохон Сайфуллаева (легкая атлетика, прыжки в высоту).
Диёрбек Тухлибоев (таэквондо WT, −67 кг).
Марат Мавлонов (таэквондо WT, +82 кг).
Мейирхан Тимуров (фехтование, шпага).
Наргиза Кучкарова (легкая атлетика, метание копья).
Серебро.
Сухроб Ходжаев (легкая атлетика, метание молота).
Шарифа Давронова (легкая атлетика, тройной прыжок).
Жавохир Нурматов (фехтование, шпага).
Гулистан Пердибаева (фехтование, сабля).
Светлана Осипова (таэквондо WT, +70 кг).
Бронза.
Валерия Горбатова (легкая атлетика, прыжки в высоту).
Айюбхон Файозов (легкая атлетика, метание молота).
Диёра Азизова (таэквондо WT, −63 кг).
Сегодня представители Узбекистана выступят на соревнованиях по легкой атлетике, пара легкой атлетике, греко-римской борьбе и фехтованию.