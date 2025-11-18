Ушел из жизни руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Сергей Масленников

Ушел из жизни руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН Сергей Иванович Масленников. Мужчины не стало на 63 году жизни, сообщила пресс-служба организации.
«Дирекция Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук с глубокой скорбью сообщает, что 17 ноября во время рабочей поездки в город Янтай (КНР) на 63 году жизни скоропостижно скончался кандидат биологических наук, доцент, старший научный сотрудник Лаборатории динамики морских экосистем, руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов ННЦМБ ДВО РАН Масленников Сергей Иванович», — говорится в сообщении.
Администрация Центра, друзья и коллеги искренне соболезнуют его родным и близким. О месте и времени прощания организация сообщит позже.