Ушел из жизни руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Сергей Масленников

«Дирекция Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук с глубокой скорбью сообщает, что 17 ноября во время рабочей поездки в город Янтай (КНР) на 63 году жизни скоропостижно скончался кандидат биологических наук, доцент, старший научный сотрудник Лаборатории динамики морских экосистем, руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов ННЦМБ ДВО РАН Масленников Сергей Иванович», — говорится в сообщении.