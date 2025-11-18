Ричмонд
До конца месяца: в Уфе продлили ограничения движения по арочному мосту

В Уфе арочный мост через реку Белую будет перекрыт до 30 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе ограничение движения транспорта на арочном мосту через реку Белую в створе улицы Воровского продлили до 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как напоминают в мэрии, ранее в связи со строительно-монтажными работами был перекрыт стометровый участок крайней левой полосы моста.

Власти города просят водителей заранее планировать свои поездки и учитывать существующие ограничения при выборе маршрутов.

