До конца месяца: в Уфе продлили ограничения движения по арочному мосту

В Уфе ограничение движения транспорта на арочном мосту через реку Белую в створе улицы Воровского продлили до 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Как напоминают в мэрии, ранее в связи со строительно-монтажными работами был перекрыт стометровый участок крайней левой полосы моста.
Власти города просят водителей заранее планировать свои поездки и учитывать существующие ограничения при выборе маршрутов.
