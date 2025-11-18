Стала известна страшная причина смерти 45-летнего актёра из сериала «Ищейка»

Ранее Life.ru рассказывал, что в возрасте 92-х лет в Париже умер художник-концептуалист Эрик Булатов. Причиной его смерти стала эмфизема лёгких. Прощание с художником пройдёт в Париже, однако при жизни мастер завещал похоронить его в России. Прах будет перевезён в Москву лишь к весне.