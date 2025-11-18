После взрыва газа под Омском экологи проверяют воздух в поселках

После взрыва на газопроводе под Омском, который произошел утром 18 ноября, на место происшествия выехала не только аварийная служба, но и экологи. Специалисты начали проверять качество воздуха в близлежащих поселках, включая Ростовку. Об этом стало известно omsk.aif.ru.