Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После взрыва газа под Омском экологи проверяют воздух в поселках

Для этого используется передвижная лаборатория.

Источник: Аргументы и факты

После взрыва на газопроводе под Омском, который произошел утром 18 ноября, на место происшествия выехала не только аварийная служба, но и экологи. Специалисты начали проверять качество воздуха в близлежащих поселках, включая Ростовку. Об этом стало известно omsk.aif.ru.

«Мы будем замерять, какая сейчас ситуация с воздухом, — пояснила Любовь Савельева, руководитель центра экологического мониторинга Минприроды региона. — Если газ горел, то будут продукты горения. Мы контролируем, какие грязные вещества могли попасть в атмосферу».

Для этого используется передвижная лаборатория, оснащенная автоматическими газоанализаторами. Специалисты отмечают, что оценить ситуацию сложно — например, рядом находится птицефабрика, и ее запах может смешиваться с другими.

Напомним, взрыв на магистральном газопроводе произошел во время ремонтных работ. Пожар оперативно локализовали, пострадавших нет. Губернатор Виталий Хоценко заверил, что угрозы для жителей нет, а газоснабжение планируется восстановить в ближайшее время.