После взрыва газа под Омском экологи проверяют воздух в поселках

После взрыва на газопроводе под Омском, который произошел утром 18 ноября, на место происшествия выехала не только аварийная служба, но и экологи. Специалисты начали проверять качество воздуха в близлежащих поселках, включая Ростовку. Об этом стало известно omsk.aif.ru.
«Мы будем замерять, какая сейчас ситуация с воздухом, — пояснила Любовь Савельева, руководитель центра экологического мониторинга Минприроды региона. — Если газ горел, то будут продукты горения. Мы контролируем, какие грязные вещества могли попасть в атмосферу».
Для этого используется передвижная лаборатория, оснащенная автоматическими газоанализаторами. Специалисты отмечают, что оценить ситуацию сложно — например, рядом находится птицефабрика, и ее запах может смешиваться с другими.
Напомним, взрыв на магистральном газопроводе произошел во время ремонтных работ. Пожар оперативно локализовали, пострадавших нет. Губернатор Виталий Хоценко заверил, что угрозы для жителей нет, а газоснабжение планируется восстановить в ближайшее время.