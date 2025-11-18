На качество топлива в Иркутской области поступило шесть жалоб

— В прошлом году компанию, которая продавала топливо на заправках в Иркутске, привлекли к административной ответственности за то, что не проверила достоверность полученных данных и не предоставила результаты этой проверки в надзорный орган, — уточнила заместитель начальника инспекции Лариса Семушкина.