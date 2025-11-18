Ричмонд
На качество топлива в Иркутской области поступило шесть жалоб

Предпринимателям выдали предостережения о недопустимости нарушения требований.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На качество топлива в Иркутской области поступило шесть жалоб. В инспекцию госнадзора по Красноярскому краю и Иркутской области Восточного межрегионального территориального управления Росстандарта поступили обращения по качеству бензина АИ-92-К5 и дизельного топлива ДТ-Л-К5. Предпринимателям выдали предостережения о недопустимости нарушения требований.

— В прошлом году компанию, которая продавала топливо на заправках в Иркутске, привлекли к административной ответственности за то, что не проверила достоверность полученных данных и не предоставила результаты этой проверки в надзорный орган, — уточнила заместитель начальника инспекции Лариса Семушкина.

В этом году уже два сотрудника АЗС, расположенных на трассе Новосибирск-Иркутск и в поселке Солзан, были оштрафованы за такое же нарушение.

Водители, обнаружившие некачественное топливо, могут подать обращение в инспекционный отдел через единый портал Госуслуг.