На качество топлива в Иркутской области поступило шесть жалоб. В инспекцию госнадзора по Красноярскому краю и Иркутской области Восточного межрегионального территориального управления Росстандарта поступили обращения по качеству бензина АИ-92-К5 и дизельного топлива ДТ-Л-К5. Предпринимателям выдали предостережения о недопустимости нарушения требований.
— В прошлом году компанию, которая продавала топливо на заправках в Иркутске, привлекли к административной ответственности за то, что не проверила достоверность полученных данных и не предоставила результаты этой проверки в надзорный орган, — уточнила заместитель начальника инспекции Лариса Семушкина.
В этом году уже два сотрудника АЗС, расположенных на трассе Новосибирск-Иркутск и в поселке Солзан, были оштрафованы за такое же нарушение.
Водители, обнаружившие некачественное топливо, могут подать обращение в инспекционный отдел через единый портал Госуслуг.